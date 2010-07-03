Санкт-Петербург не уйдет под воду из-за глобального потепления – ученые

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Уровень Мирового океана к концу 2100 года может повыситься на метр, но Санкт-Петербург находится в относительной безопасности. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, один из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата Алексей Екайкин.
"Люди представляют Землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли – это не идеальный шар, и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример – Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это еще и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается", – сказал Екайкин РИА Новости.
Также суша опускается в Джакарте, поскольку в Индонезии люди качают грунтовые воды.
Подъема уровня воды в Мировом океане осложняется еще и подводным рельефом, динамикой подводных вод и темпами расширения воды из-за потепления. Ученый заключил, что во всех уголках планеты вода поднимается по-разному. Разница составляет около 30%.
В сентябре был опубликован доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Океан и криосфера в меняющемся климате". Авторы высказали предположение, что к 2100 году уровень Мирового океана при худшем сценарии поднимется до 1 метра. Это произойдет из-за антропогенных выбросов парниковых газов в атмосферу и сопутствующего повышения глобальной температуры на Земле.
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