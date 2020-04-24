Океанологи узнали, когда началась гибель коралловых рифов

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Гибель коралловых рифов началась еще в середине прошлого века. Об этом узнали океанологи из государственного Университета Аризоны, передает "Мир 24".

Американские ученые выяснили, что версия о вымирании кораллов в результате антропогенного влияния в 80-е годы не соответствует действительности. Исследователи изучили динамику популяций двух видов кораллов, которые обитали в Карибском море 125 тысяч лет назад.



Исследование свидетельствует, что популяции кораллов начали становиться меньше еще в 50-е годы прошлого века. Допускается, что они начали исчезать из-за возросшего количества сельскохозяйственных удобрений, содержащих пестициды и попавших в морскую воду.



Еще к гибели кораллов мог привести чрезмерный вылов рыбы, уверены эксперты.



Научные специалисты заявили, гипотеза, согласно которой на популяции кораллов сказалось повышение температуры воды в мировом океане, не нашла подтверждения.

В марте стало известно, что амазонским лесам предсказали исчезновение.