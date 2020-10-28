Ученые назвали "сов" генетическими мутантами

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Специалисты Калифорнийского университета пришли к выводу, что поздний отход ко сну может быть обусловлен определенной генетической аномалией. Об этом сообщает "Газета.ру".
В ходе генетического анализа ученые нашли мутацию криптохромов – одного из четырех типов белков, которые отвечают за биоритмы человека. Гены криптохрома включены в состав комплекса из регулирующих белков CLOCK и BMAL1. Мутация белка нарушает связь с блоком CLOCK:BMAL1, и, как следствие, меняются биоритмы.
Хроническое расстройство биологических, циркадных ритмов часто подразумевает, что человек засыпает далеко за полночь и поздно просыпается. При этом по пробуждении чувствует себя нормально.
Ранее одной из причин подобного явления считалась чрезмерная чувствительность к вечернему свету и недостаточная – к утреннему. Результаты же нового исследования гипотетически могут помочь компенсировать изменения белка с дальнейшим восстановлением циркадных ритмов.
Американские ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в Филадельфии выяснили, как проявляется разница между женскими и мужскими биоритмами. Тесты оценивали рабочую память, внимание, усилия, настроение и сонливость людей и животных, одновременно проводились гормональные замеры.
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