Ученые установили разницу между женскими и мужскими биоритмами

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Американские ученые из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета в Филадельфии выяснили, что внутренние процессы организмов чаще всего завязаны на половой принадлежности. Об этом сообщает РИА Новости.
За основу в своей обобщающей работе специалисты взяли результаты исследований циркадных ритмов, также известных, как биологические часы. Тесты оценивали рабочую память, внимание, усилия, настроение и сонливость людей и животных, одновременно проводились гормональные замеры.
В результате было установлено, что женщины более устойчивы к сбоям в работе биологических часов, что выгодно при сменной работе или частых перелетах. Женщины более активны в первой половине дня, а перепады настроения характеризуются большой амплитудой.
Исследования также показали, что в ночное время у женщин наблюдается дефицит мелатонина. Это может провоцировать сниженную продуктивность. При этом у них реже встречается бессонница и гораздо чаще включается глубокий сон.
Особое влияние биоритмы оказывают на пищевое поведение. У женщин нарушения, связанные с биологическими часами, вызывают снижение выработки гормона сытости лептина и увеличение гормона голода грелина – как следствие, появляется чувство голода. Вместе с тем в ходе исследования у них снижалась скорость окисления углеводов, а расход энергии и окисление липидов увеличивались.
Что касается мужчин, то сдвиг циркадных ритмов в их случае провоцирует увеличение выработки гормона сытости, но сопровождается тягой к высококалорийной пище. При этом расход энергии остается без изменений.
Сильный пол чаще сохраняет работоспособность в вечернее и ночное время. Состояние мужчин редко колеблется в течение дня, однако на распорядок дня может повлиять возраст – к старости период активности смещается на утро.
Пока ученые не пришли к выводу, что именно является причиной зафиксированных различий. В качестве рабочей гипотезы рассматривается версия "биологического императива", то есть нацеленности на воспитание потомства.
В Европейском обществе кардиологии ранее рассказали, что вегетарианская диета может таить в себе опасность для женщин. При этом в целом снижение потребления мяса может быть полезным.
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