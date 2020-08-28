ЗАГС Москвы назвал отказ жениха от женитьбы самой распространенной нештатной ситуацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Отказ жениха от женитьбы является самой распространенной нештатной ситуацией на церемониях регистрации брака в столице, сообщила начальник управления развития государственного управления, разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
Она рассказала, какие нештатные ситуации чаще всего встречаются в органах ЗАГС. К примеру, человеку может стать плохо. В таких случаях церемонию нужно останавливать.
Бывают также форс-мажоры с отключением электричества или пожаром, бывает, когда входит пьяный гость или врывается гость с другой церемонии.
"Есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась, и ведущая не должна встревать в это. Самый частый случай – это когда жених говорит нет в шутку или всерьез. Мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", – цитирует Чернышева Агентство "Москва".
По ее словам, иногда на регистрациях брака у невест начинались роды. Чернышева рассказала, что в этом случае вызывается скорая помощь и по желанию невесты можно церемонию завершить.
Ранее в полицию обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с просьбой найти ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе.
По словам женщины, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт, и вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга. Теперь женщина просит полицию найти мужа, а после планирует развестись.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: