ЗАГС Москвы назвал отказ жениха от женитьбы самой распространенной нештатной ситуацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отказ жениха от женитьбы является самой распространенной нештатной ситуацией на церемониях регистрации брака в столице, сообщила начальник управления развития государственного управления, разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.

Она рассказала, какие нештатные ситуации чаще всего встречаются в органах ЗАГС. К примеру, человеку может стать плохо. В таких случаях церемонию нужно останавливать.

Бывают также форс-мажоры с отключением электричества или пожаром, бывает, когда входит пьяный гость или врывается гость с другой церемонии.

"Есть ситуации, когда врывается прежний любимый человек невесты, редко врываются бывшие жениха, а мужчины активно вмешиваются в церемонию и пытаются убедить невесту, что она ошиблась, и ведущая не должна встревать в это. Самый частый случай – это когда жених говорит нет в шутку или всерьез. Мужчины менее стрессоустойчивые, и в некоторые моменты они готовы покинуть церемонию", – цитирует Чернышева Агентство "Москва".

По ее словам, иногда на регистрациях брака у невест начинались роды. Чернышева рассказала, что в этом случае вызывается скорая помощь и по желанию невесты можно церемонию завершить.

Ранее в полицию обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с просьбой найти ее мужа, который сбежал после церемонии в ЗАГСе.

По словам женщины, в день свадьбы ее супруг, сидя в такси у ЗАГСа, сообщил, что забыл там свой паспорт, и вышел из машины, чтобы забрать его. После этого женщина не видела своего супруга. Теперь женщина просит полицию найти мужа, а после планирует развестись.