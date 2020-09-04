Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад рассказал, что к 2100 году население России уменьшится на 40 миллионов человек, сообщает РИА Новости.
По мнению ученого, все дело в падении коэффициента рождаемости в стране. Он также обратил внимание на то, что более образованные женщины рожают детей позже, что характерно не только для России, но и для всего мира.
Отмечается, что модель, использованная для подсчета, была опробована на данных за 1950 год, построив прогноз на 2020 год. Проверка позволила понять, совпадают ли показатели с текущей ситуацией.
"И мы знаем, что модель работает. Кроме того, мы обновляем это на регулярной основе с нашими новыми данными и можем подтвердить работоспособность модели. По состоянию на сегодня это лучший из имеющихся прогнозов", – отметил Мокдад.
Ученый отметил, что модель была выстроена еще до пандемии коронавируса, которая внесет коррективы в расчеты.
Он также добавил что данный прогноз в будущем может означать для России дефицит рабочей силы, из-за чего страну ждет снижение производительности и экономических показателей.
"Страна может поощрять семьи, которые заводят детей. Второй вариант – ослабить условия для миграции", – считает ученый.
Ранее сообщалось, что численность населения России в 2020 году сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году.
В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говоритсяо том, что на фоне пандемии по итогам текущего года население сократится на 158 тысяч человек. Данный показатель является максимальным за 14 лет. Общий прирост возможен только с 2022 года.
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