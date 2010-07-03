Теленок-мутант с человеческим лицом родился в аргентинской деревне

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В аргентинской деревне Вилья-Ана родился теленок-мутант с лицом, похожим на человеческое, сообщает "Мир 24".

Теленок родился без носа, глаза у него были близко посажены и обращены вперед. Животное странно мычало и не двигалось.

Детеныш умер через два часа после рождения. Причиной деформации черепа могла стать редкая генетическая мутация.

Ранее международная команда исследователей сообщила новую версию о том, что может являться Лох-Несским чудовищем.

По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.