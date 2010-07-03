Новая версия о происхождении Лох-Несского чудовища появилась у исследователей

Международная команда исследователей, более года изучавшая образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс, сообщила новую версию о том, что может являться Лох-Несским чудовищем. Об этом пишет РИА Новости.
По словам профессора новозеландского университета Отаго Нила Джемелла, в озере Лох-Несс содержится огромное количество фрагментов ДНК угря. Наиболее крупные особи этой рыбы могут достигать длины до 1,8 метра.
"Наши данные не позволяют определить их размер, но огромное количество материала указывает на то, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность существования в Лох-Нессе гигантских угрей", – подчеркнул профессор.
Отмечается, что данное объяснение происхождения Лох-Несского чудовища совпадает с ранними теориями 1930-х годов.
Ранее международная команда ученых более года исследовала шотландское озеро Лох-Несс, чтобы доказать или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси. О результатах планировалось объявить в сентябре.
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