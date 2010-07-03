Ученые расскажут о существовании чудовища Несси 5 сентября

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Международная команда ученых более года исследовала шотландское озеро Лох-Несс, чтобы подтвердить или опровергнуть существование легендарного чудовища Несси, – о результатах эксперты намерены рассказать 5 сентября 2019 года. Об этом пишет РИА Новости.

Экспедиция начала свою работу в июне 2018 года. Ее возглавил профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл.

Для анализа были собраны 250 проб воды из разных участков озера. По словам Джемелла, все обитающие там существа оставляют в воде фрагменты ДНК в виде частичек кожи, чешуи, перьев или мочи.

Все образцы прошли процедуру секвенирования (определения их аминокислотной или нуклеотидной последовательности), образовавшиеся 500 миллионов последовательностей сейчас сравнивают с базой данных всех известных биологических видов.

По словам руководителя экспедиции, новое исследование исключает большинство гипотез о существовании Несси, но одна из них все же остается правдоподобной. Об итогах доложат на пресс-конференции в Лох-несском выставочном центре на западном берегу озера.

Ранее в Шотландии ученые обнаружили искусственные острова старше Стоунхенджа. По информации издания The Independent, созданные людьми острова, так называемые кранноги, в диаметре составляют от десяти до 30 метров. Сперва исследователи датировали их железным веком (1400–500 годы до н.э.). Однако радиоуглеродный анализ бревен на острове Льюис показал, что возраст древесины восходит еще к эпохе неолита – 3640–3360 годы до н.э.