Студентка из Шотландии воссоздала облик старейшей женщины-друида

Студентка шотландского Университета Данди Карен Флеминг воссоздала по черепу внешний облик старейшего из известных друидов – женщины по имени Хильда, которая жила в железном веке на острове Льюис. Об этом сообщает Live Science.

По словам Флеминг, точно датировать череп не представляется возможным, но по некоторым признакам можно предположить, что Хильда, имевшая кельтские корни, скончалась между 55 годом до нашей эры и 400 годом нашей эры.

С 1833 года череп Хильды хранится в музее анатомии Эдинбургского университета. Анатомический анализ показал, что она прожила более 60 лет, хотя большинство женщин из этого региона в тот период доживали только до 30 лет.

Как рассказала студентка, работу по воссозданию восковой 3D-модели головы древней женщины-друида едва не сорвала жара в Европе. Спасать модель приходилось при помощи холодильника.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Миилия обнаружили огромную средневековую винодельню. По мнению ученых, ее построили участники Крестовых походов. Археологи и группа волонтеров занимались укреплением руин замка, возведенного в середине XII века для французского короля Балдуина III.