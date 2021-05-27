Кальянную на Саянской улице опечатали за несоблюдение мер против COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал кальянную "Юнити" в районе Ивановском на востоке Москвы в связи с выявленными нарушениями мер против коронавируса. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

В ходе проверки инспекторы установили, что, несмотря на действующий запрет, заведение продолжает принимать посетителей. Кроме того, в кальянной не соблюдалось социальное дистанцирование и отсутствовала разметка, персонал не был обеспечен масками и перчатками, не проводилась термометрия и отсутствовали кожные антисептики.

В связи с данными нарушениями Роспотребнадзор выписал протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

"Административные материалы переданы в Перовский районный суд Москвы для привлечения ООО "Юнити" к административной ответственности в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице за период действия ограничений из-за угрозы распространения COVID-19 Роспотребнадзор приостановил работу 106 кальянных.