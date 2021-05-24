В Москве начали проводить проверки летних кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число нарушений при размещении летних кафе в столице в 2021 году сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за последние пять лет количество кафе, которые размещены в городской схеме, выросло на 50%.



"В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза – с 59 до 35. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря профилактической работе с владельцами заведений", – рассказал Ефимов.

Он также добавил, что в минувшем году в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса сезон работы летних веранд был открыт в середине лета. В 2021 году монтаж конструкций разрешили с 15 марта, а открытие сезона летних кафе состоялось 1 апреля.

За размещением летних кафе в Москве следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Владельцев привлекают к административной ответственности в виде штрафов лишь в том случае, если размещение веранды нарушает требования безопасности, а также мешает горожанам. Кроме того, добросовестным предпринимателям город оказывает поддержку, предоставляя под размещение веранд земельные участки на безвозмездной основе.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, специалисты выявили 35 нарушений, 16 из них связаны с размещением сезонных веранд вне схемы и 19 – с превышением площади или размещением не в соответствии с проектом.

Самое большое количество нарушений в части размещения летних кафе – 23 – выявили в центре города, 5 – на северо-западе Москвы, 4 – на западе, а также 3 – на юге столицы, заключил он.

Ранее сообщалось, что за майские праздники более 100 заведений в столице были пойманы на нарушениях. В списке находятся кафе, небольшие магазины и крупные торговые центры.

