Роспотребнадзор опечатал кальянную за невыполнение мер против коронавируса

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Роспотребнадзор опечатал кальянную на улице Грузинский Вал в Москве за несоблюдение антиковидных мер, передает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что Роспотребнадзор проводит проверки выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий регулярно.

"В ходе проведения осмотра установлено, что в помещениях кальянной осуществляется раскуривание кальянов в нарушение указа мэра от 25 марта 2020 года №28-УМ, изданного в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Москвы, а также не проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения в Москве новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в кальянной не проводились термометрия и обеззараживание воздуха, не контролировалось ношение масок и перчаток у посетителей, отсутствовали дезинфекция помещений и бактерицидные облучатели-рециркуляторы, не соблюдались принципы социального дистанцирования.

"Учитывая, что вышеперечисленные нарушения могут служить причиной распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и посетителей, в отношении ООО "Смок Лаунж" составлен протокол об административном правонарушении, протокол о временном запрете деятельности юридического лица по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Кальянная опечатана 18 мая 2021 года в 19:00. Материалы дела направлены в Тверской районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток", – добавили в пресс-службе.

Ранее ЦДМ в Москве опечатали за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции после проведения там массового мероприятия. Позже материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.

