В Москве с начала пандемии приостановили работу 106 кальянных

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В столице за период действия ограничений из-за угрозы распространения COVID-19 Роспотребнадзор приостановил работу 106 кальянных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты осмотрели кальянную "Мята Lounge Маяковская" на Большой Садовой улице. Выяснилось, что там был нарушен указ мэра Москвы от 25 марта 2020 года.

"По фактам грубых нарушений составлен протокол о временном запрете деятельности, входная дверь в кальянную опечатана", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что протокол об административном правонарушении направлен в суд для принятия решения о приостановлении деятельности объекта на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор приостановил на неопределенный срок работу Центрального детского магазина за нарушение антиковидных правил. До этого там прошли автограф-сессии актеров фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Уточнялось, что на нее пришли сотни людей, многие из которых были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.