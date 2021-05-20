Роспотребнадзор за время пандемии приостановил работу 100 столичных кальянных

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С момента начала пандемии управление Роспотребнадзора по Москве приостановило работу 100 кальянных столицы в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве продолжают контролировать соблюдение противоэпидемиологического режима на объектах города Москвы, в первую очередь, в местах скопления людей", – говорится в сообщении.

С 19 мая 2021 года на 90 дней приостановлена работа кальянной "Мята Platinum" в ЦАО. В ходе осмотра было установлено, что в помещении не проводится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, отсутствует социальная разметка, не осуществляется обеззараживание воздуха, а сотрудники не носят средства индивидуальной защиты и не проверяются на предмет наличия у них коронавирусной инфекции и высокой температуры.

Ранее Роспотребнадзор приостановил на неопределенный срок работу Центрального детского магазина за нарушение антиковидных правил. До этого там прошла автограф-сессии актеров фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Уточнялось, что на нее пришли сотни людей, многие из которых были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

