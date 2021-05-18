Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ из-за нарушений мер по COVID-19

Центральный детский магазин закрыт на неопределенный срок. Это результаты нарушения антиковидных правил.

В выходные в здании прошла автограф-сессия актеров фильма "Майор Гром". На нее пришли сотни людей. Как говорили участники, места в очереди стали занимать еще с трех часов ночи. Многие были без масок, социальная дистанция не соблюдалась.

Сама автограф-сессия началась около полудня. Все это время люди продолжали толпиться в залах. Организаторы позже рассказали, что не ожидали такого ажиотажа и решили прекратить сессию досрочно.

Роспотребнадзор начал административное расследование, за выявленные нарушения последовала приостановка работы магазина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.