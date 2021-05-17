В Москве построят 17 новых современных поликлиник

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 16 районах Москвы построят современные и комфортные поликлиники, отвечающие новому столичному стандарту. 17 медучреждений возведут на дополнительные средства из городского бюджета, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Строительство медицинских объектов остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на строительство социальных объектов позволит нам выделить дополнительные средства для проектирования и строительства 17 поликлиник", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, новые поликлиники рассчитаны на 320 или 750 посещений в смену. При этом все здания будут отвечать требованиям "Московский стандарт +".
Бочкарев добавил, что территорию возле медучреждений благоустроят.
Заммэра также подчеркнул, что благодаря новому стандарту поликлиник, принятому в столице в 2019 году, медпомощь становится доступнее, а сами поликлиники – комфортнее и для пациентов, и для врачей.
Ранее стало известно, что в Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, среди которых детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. 48 гектаров земли было выделено под строительство медицинских учреждений.
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