Зеркальный спорткомплекс появится в Парке Горького

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новый спорткомплекс, покрытый металлическими зеркальными панелями, появится в Парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Он откроется в реконструируемом здании по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 25, и займет два этажа общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Здесь же сделают кафе, а перед главным входом оборудуют деревянный настил, на котором в летнее время будут стоять столики.

"Стилистически он схож с музеем современного искусства "Гараж". В отделке фасадов используются экологичные материалы: триплекс, металлические панели, фиброцементные плиты", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Ранее в Измайловском парке открылся павильон "Здоровая Москва". В нем жители столицы могут бесплатно и без записи пройти комплексное медицинское обследование.

