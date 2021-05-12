Зеркальный спорткомплекс появится в Парке Горького

14:04
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новый спорткомплекс, покрытый металлическими зеркальными панелями, появится в Парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он откроется в реконструируемом здании по адресу улица Крымский Вал, дом 9, строение 25, и займет два этажа общей площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Здесь же сделают кафе, а перед главным входом оборудуют деревянный настил, на котором в летнее время будут стоять столики.
"Стилистически он схож с музеем современного искусства "Гараж". В отделке фасадов используются экологичные материалы: триплекс, металлические панели, фиброцементные плиты", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Ранее в Измайловском парке открылся павильон "Здоровая Москва". В нем жители столицы могут бесплатно и без записи пройти комплексное медицинское обследование.
В павильонах "Здоровая Москва" можно будет вакцинироваться от COVID-19 – Собянин
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