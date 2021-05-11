В павильонах "Здоровая Москва" можно будет вакцинироваться от COVID-19 – Собянин

В Измайловском парке открыли павильон "Здоровая Москва". Там можно проверить основные показатели здоровья без записи.

Примерно за час посетители смогут пройти более 10 исследований. На месте возьмут анализы. По необходимости сделают кардиограмму, УЗИ или другое исследование. Также там можно будет сделать прививку от коронавируса.

На открытии побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что с этого года все данные исследований и анализы сразу будут попадать в электронную медицинскую карту пациента. В случае отклонений в показателях с человеком сразу свяжутся сотрудники Телемедицинского центра, отметил мэр.

Павильоны "Здоровая Москва" работают в 46 парках. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для того, чтобы пройти обследование, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, водительское удостоверение или социальная карта москвича. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.