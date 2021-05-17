Фитнес-клуб на западе Москвы могут опечатать из-за нарушений мер безопасности по COVID-19

Один из фитнес-клубов на западе Москвы могут закрыть на три месяца за несоблюдение антиковидных правил. Роспотребнадзор выявил грубейшие нарушения санитарных требований.

Во время проверки специалисты ведомства взяли пробы воды из бассейна и мазки с различных поверхностей, а также обследовали сотрудников клуба на наличие вируса и соблюдение масочного режима.

Эта проверка проводилась после специального обращения в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства продолжают строго следить за соблюдением санитарных правил в местах скопления людей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.