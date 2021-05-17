Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы

14:29
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко открыли Кадровый центр департамента здравоохранения столицы в Успенском переулке.
Мэр отметил, что в центре столичные врачи будут подтверждать свои знания.
"Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей", – сказал градоначальник.
По словам мэра, во время пандемии стало ясно, что нужна динамическая модель, при которой идет постоянное обучение, подтверждение квалификации, контроль и тестирование навыков.
Собянин добавил, что Минздрав в целом по стране создает такую модель постоянного образования и контроля за качеством аккредитации.
В свою очередь, Мурашко отметил, что в новом Кадровом центре созданы все условия для повышения квалификации медиков. По его словам, аккредитация касается всех разделов, включая практические навыки.
"Это позволяет в конечном итоге повысить качество диагностики. Это все отражается на здоровье граждан. Этот центр – еще одна составляющая, изюминка в целом в системе московского здравоохранения, российского здравоохранения", – подчеркнул глава Минздрава.
Ранее Собянин вручил премии Москвы в области медицины за 2020 год. Градоначальник подчеркнул, что в этот раз на премию было подано рекордное число заявок – 95, так что конкуренция получилась очень высокой.
Лауреатами премии города в области медицины за 2020 год стали представители 17 медорганизаций, в том числе 10 городских, пяти федеральных и двух частных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек.
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