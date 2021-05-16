В Москве проверят соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Управление Роспотребнадзора по Москве проверит соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проведут в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей.

Ранее в Сети появилось видео из Центрального детского магазина на Лубянке, где скопилось большое количество людей. В соцсетях пишут, что в магазине запланирована встреча с актерами фильма "Майор Гром".

В ведомстве сообщили о возбуждении административного дела из-за невыполнения обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий в "Москвариуме". В рамках проверки специалисты установили, что во время массового присутствия посетителей не был обеспечен режим обеззараживания воздуха в течение всего дня.