В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект "Здоровая Москва" повышает осведомленность жителей столицы о факторах риска неинфекционных заболеваний, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Необходимо отметить, что данная инициатива повышает осведомленность населения о важности и бремени неинфекционных заболеваний, а также о важности ранней диагностики некоторых заболеваний, таких как гипертония, диабет, и, конечно же, изменения образа жизни", – рассказала Вуйнович РБК.
По ее словам, рекомендовано проходить скрининг на рак шейки матки, толстой кишки, рак груди или обследование новорожденных на предмет врожденной глухоты, а также другие исследования.
"Очень хороший пример Москвы – это организация программы в парках, так как это гарантирует, что вся семья, скорее всего, соберется вместе, что повысит осведомленность всех членов семьи и сообщества в целом о факторах риска неинфекционных заболеваний", – отметила Вуйнович.
Она добавила, что в ВОЗ ожидают результатов проекта "Здоровая Москва" как важного вклада в региональные и глобальные знания в области здравоохранения.
Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна. Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" открыты в 46 столичных парках
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