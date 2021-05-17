Лодочные станции заработали в шести парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В шести парках столицы начали работать лодочные станции. Горожане могут арендовать весельные лодки или катамараны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в столичных парках в этом году будут работать семь лодочных станций.

"Пока пункты проката открылись в шести парках: в Измайловском парке, в усадьбе "Воронцово", музее-заповеднике "Царицыно", Лианозовском парке, музее-усадьбе "Кусково" и парке "Кузьминки". До конца мая лодочная станция заработает также в Парке Горького", – говорится в сообщении.

Для того чтобы взять напрокат лодку или катамаран, нужно купить билет. На некоторых лодочных станциях также попросят оставить залог. Его вернут после сеанса катания.

Лодочные станции будут работать до конца теплого сезона. Подробности о стоимости аренды, графике работы и правилах проката можно узнать на сайтах парков.

Ранее москвичам рассказали, на чем можно покататься на ВДНХ. В пунктах проката спортивного инвентаря горожане могут взять велосипеды, самокаты, четырех- и двухместные веломобили, а на круглосуточных станциях-парковках – электросамокаты. Кроме того, посетители выставки могут арендовать экотакси. Всего к услугам гостей – 500 современных велосипедов, 200 веломобилей, 100 обычных самокатов и 405 электросамокатов, 6 автокаров экотакси.