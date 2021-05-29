Движение транспорта на Боровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова восстановили

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение наземного транспорта на Боровском шоссе и проспекте Генерала Дорохова восстановили, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Движение было затруднено из-за подтоплений, вызванных непогодой.

В Дептрансе сообщали, что задерживаются автобусы №752, 518, 734, 862, а также электробус №205.

Кроме того, из-за подтоплений задерживаются маршруты трамваев № 7, 50 в районе площади Борьбы, № 7, 13, 37, 50 – в районе Комсомольской площади.

Подтопление проезжей части произошло на Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" в субботу.