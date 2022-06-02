В "Крокус Сити Холле" прокомментировали очередь в океанариум

Жители столицы День защиты детей отмечали в очереди. Не все желающие смогли попасть в океанариум в "Крокус Сити Холле".

Оказалось, что проблемы на входе возникли из-за сбоя на сайте. В итоге заведение не справилось с наплывом гостей. А их было больше, чем обычно из-за акции. Океанариум объявил, что 1 июня дети могут посетить заведение бесплатно.

За вход платили только родители, но почему-то после покупки онлайн-билеты пришли не всем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

