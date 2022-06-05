Синоптик предупредил о непогоде в некоторых регионах РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ливни и грозы накроют юг РФ в понедельник, 6 июня. В ряде регионов Сибири ожидаются заморозки, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"В Крыму 6-го и 7-го числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20–25 метров в секунду, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа – сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 метров в секунду", – отметил метеоролог.
Ливни и грозы придут также в Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. В регионах Сибири же – Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском, Красноярском краях ожидаются заморозки до 2–3 градусов. В Тюменской, Омской и Иркутской областях столбики термометров ночью могут опуститься до -4...-7 градусов.
"Погода, конечно, не знает такого понятия, но можно сказать, что это (заморозки. – Прим. ред.) такая компенсация за очень теплый май в регионах Сибирского федерального округа. Заморозки в этот период – это редко встречающееся явление", – заявил Вильфанд.
По его словам, в Якутии на неделе прогнозируется температура воздуха до 27–32 градусов, что скажется на увеличении уровня пожароопасности. Также достаточно высокий уровень пожарной опасности будет в Архангельской области и Республике Коми.
Ранее сообщалось, что жителей столицы ждет небольшое похолодание во второй половине июня. Несколько дней будет держаться температура от 15 до 20 градусов. Ночи станут опять прохладными – от 7 до 12 градусов. В конце же июня летнее тепло опять вернется в столицу. Так, в городе несколько дней могут быть с температурой до 30 градусов.
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