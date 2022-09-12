Граждане РФ, имеющие 3 и более детей, смогут вступить в мобилизационный резерв

Фото: Минобороны РФ

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым предложили наделить граждан, у которых на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей, правом заключить контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Соответствующий документ появился в электронной базе.

Поправки предложили внести в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

Авторы законопроекта пояснили, что в настоящее время указанные граждане не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от волеизъявления. Они не могут также заключить контракт о пребывании в резерве.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет. По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

