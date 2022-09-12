В Совфеде не увидели необходимости в военной мобилизации в РФ

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Признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты. По его мнению, они получили заказ и сейчас будут постоянно поднимать эту тему.

Законодатель подчеркнул, что вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий, но и в том, в каком объеме применять доступные военные средства.

"Оппонентам РФ давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле и они бы получили желаемое. Они этого и добиваются", – цитирует Климова РИА Новости.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

