В России упал спрос на армейскую экипировку

Спрос на армейскую экипировку упал почти в два раза уже на второй неделе частичной мобилизации. Такими данными поделился онлайн-сервис сравнения товаров и цен. Интерес поутих отчасти потому, что многие продавцы решили нажиться на ажиотаже и подняли цены в разы.

Насколько законно задирать цены на экипировку во время проведения военной операции? И нужно ли вообще тратиться, если в Минобороны обещают всем обеспечить? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.