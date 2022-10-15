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Общество

В России упал спрос на армейскую экипировку

В России упал спрос на армейскую экипировку

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Спрос на армейскую экипировку упал почти в два раза уже на второй неделе частичной мобилизации. Такими данными поделился онлайн-сервис сравнения товаров и цен. Интерес поутих отчасти потому, что многие продавцы решили нажиться на ажиотаже и подняли цены в разы.

Насколько законно задирать цены на экипировку во время проведения военной операции? И нужно ли вообще тратиться, если в Минобороны обещают всем обеспечить? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоРоман КарловСветлана Доброхотова
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