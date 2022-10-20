Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ожидается в Москве и области в четверг, 20 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 5–7 градусов, а по области – 3–8 градусов. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной влажности и усилении ветра от 6 до 11 метров в секунду в столичном регионе в ближайшие дни. К выходным температура в столичном регионе немного повысится – будет 5–10 градусов тепла, отметил синоптик.



"Атмосфера": облачную погоду с прояснениями и дождь пообещали москвичам 20 октября

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