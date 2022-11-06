Сергунина рассказала, как проходит первая Московская неделя интерьера и дизайна

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Первую Московскую неделю интерьера и дизайна за первые пять дней с начала ее работы посетили свыше 170 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Мероприятия Московской недели интерьера и дизайна посетили уже 173 тысячи человек. С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой – площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного", – приводит ее слова пресс-служба департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отметила вице-мэр, на мероприятиях недели дизайна представители бизнес-сообщества могут расширить свои деловые связи. В частности, к настоящему времени они уже заключили контракты на общую сумму в 5,6 миллиарда рублей.

В рамках недели дизайна задействованы 86 площадок города, в том числе музеи и даже торговые центры. При этом ключевыми площадками стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ, а также "Цифровое деловое пространство" на Покровке.

В деловую программу недели было включено порядка 100 мероприятий с участием более чем 270 спикеров из разных стран. В ходе них обсуждались тренды дизайна, меры поддержки предприятий, занимающихся производством мебели или разработкой интерьерных решений. А для молодых посетителей были организованы различные креативные марафоны.

Ранее, с 4 по 5 ноября, в Москве прошла юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств", посвященная русской культуре. В эти дни для москвичей работали более 200 городских площадок. Горожане могли посмотреть спектакли, послушать концерты.



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