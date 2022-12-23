Кабмин выделит фонду "Круг добра" около 70 млрд рублей – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"

Правительство России направит благотворительному фонду "Круг добра" грант в размере около 70 миллиардов рублей для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости – и за пределами РФ, а также нужными лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации", – отметил он.

"Круг добра" – один из государственных внебюджетных фондов, который оказывает помощь детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Ранее возраст пациентов фонда "Круг добра" был увеличен с 18 до 19 лет. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Глава государства также заявил о необходимости расширения полномочий фонда для повышения его эффективности. Например, "Круг добра" сможет расширить перечень заболеваний, которые специалисты будут лечить за счет организации.

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