Москвичам рассказали, как принять участие в акции "Добрая елка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы рассказали, как принять участие в благотворительной акции "Добрая елка", цель которой – помочь детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такие елки уже появились на катках "Московские сезоны". Подробнее о местах их размещения можно узнать по ссылке.

Каждый может помочь исполнить желание ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, отсканировав QR-код на одной из елочных игрушек. После перехода по ссылке нужно заполнить форму для участия в акции.

Затем необходимо дождаться звонка с подтверждением заявки. У специалиста, который выйдет на связь, можно будет уточнить подробности.

Через некоторое время с участником акции свяжется представитель благотворительно фонда и согласует удобное время для передачи подарка.

Глава московского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что организации социальной направленности уже подали более тысячи заявок на исполнение желаний подопечных.

"В акции "Добрая елка" участвуют дети из малообеспеченных семей, ребята, имеющие ограничения по здоровью и оставшиеся без попечения родителей, а также люди старшего возраста", – уточнила она.

Ранее стало известно, что в центре поддержки семей мобилизованных с 1 декабря проходят предновогодние встречи. С начала акции дети сделали свыше 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения новогодней елки.

Отмечается, что дети также смастерили 350 браслетов из бусин, сплели около 200 брелоков-елочек, написали порядка 250 писем Деду Морозу и фотографировались со своими творениями около елки и камина.

Заместитель директора центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова рассказала, что встречи проходят в теплой семейной атмосфере.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!