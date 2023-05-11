Минздрав объяснил необходимость передачи части полномочий врачей медсестрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Распределение функций между медицинским персоналом с высшим или среднем образованием и немедицинскими специалистами позволит повысить доступность помощи без потери ее качества, но в рамках имеющихся финансовых и трудовых ресурсов, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В ведомстве считают, что такой подход позволит освободить время врача на работу с пациентом, так как часть функционала, не требующего глубоких знаний в области медицины, можно передать медсестрам.

При этом уточняется, что передать можно будет лишь отдельные функции, не требующие специальных навыков и медицинского образования. Это, к примеру, ведение персонального учета, информационной базы данных обслуживаемого населения и паспорта врачебного участка. При этом назначать лечение по-прежнему может только врач и в некоторых случаях фельдшер.

Новый подход могут применить по решению администрации конкретного медучреждения и с учетом текущей кадровой ситуации.

Ранее в Минздраве РФ выступили с предложением передать часть врачебных обязанностей среднему медицинскому персоналу. Предлагается отдать обязанности по подготовке списков граждан, которым следует пройти диспансеризацию, медсестрам. Также они могут заняться профилактическими медосмотрами и проведением санитарно-гигиенического просвещения граждан.

В медицинские функции, которые планируют переложить на медсестер, могут войти: диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, оценка эффективности методов лечения и посещение маломобильных граждан для динамического наблюдения.

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