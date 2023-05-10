Минздрав РФ предложил переложить часть врачебных обязанностей на медсестер

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минздраве РФ выступили с предложением передать часть врачебных обязанностей среднему медицинскому персоналу. Предполагается, что это позволит повысить доступность медпомощи и не потерять качество. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу.

Предлагается отдать обязанности по подготовке списков граждан, которым следует пройти диспансеризацию, медсестрам. Также они могут заняться профилактическими медосмотрами и проведением санитарно-гигиенического просвещения граждан.

В медицинские функции, которые планируют переложить на медсестер, могут войти: диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, оценка эффективности методов лечения и посещение маломобильных граждан для динамического наблюдения.

Отмечается, что это также позволит освободить часть времени врачей, которые смогут больше внимания уделять пациентам.

"Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции", – сообщили в НИИ.

По словам представителей института, законодательство не запрещает реализовать идею с перераспределением. В НИИ добавили, что такой подход используется во многих медицинских учреждениях с учетом компетенций работающего в нем персонала.

Сервис "Актион Медицина" провел опрос, в котором приняли участие 523 медсестры и 356 врачей. Среди опрошенных 75% работают в государственных учреждениях, 17% – в частных, а 9% совмещают работу.

Согласно данным, 90,6% опрошенных не поддержали идею Минздрава. Медсестры отметили, что они не смогут выполнять дополнительные обязанности из-за уже имеющейся перегрузки (63,7%). Другие респонденты считают, что распределение вполне оптимально (18,9%).

Часть опрошенных заявили, что опасаются последствий введений подобного перераспределения, так как пациенты могут меньше доверять медперсоналу, чем врачу (7,3%).

Большая часть врачей поддержало инициативу (62,3%). При этом 46,2% опрошенных отметили необходимость в разгрузке врачей. Еще 16,1% заявили, что часть их функционала уже была передана медперсоналу.

Среди медсестер, что готовы взять на себя дополнительные обязанности, 28,8% согласны вести профилактическую работу, обучение и консультирование пациентов и их родственников. 11,9% выразили мнение, что смогут справиться с приемом пациентов, в том числе смогут решить, направлять ли его в срочном порядке к врачу или нет.

Еще 6,1% опрошенных заявили, что смогут собрать анамнез и назначить лечение в случае, например, заболевания ОРВИ без осложнений.

Более половины опрошенных врачей считают, что медсестры смогут справиться с профилактической работой, 45,9% респондентов отметили, что компетентность медсестер достаточна для доврачебного приема пациентов, 40% специалистов верят, что сестры готовы к самостоятельному сбору анамнеза и назначению лекарств.

По словам ведущего эксперта "Актион Медицина" Натальи Журавлевой, медсестра – это самостоятельный специалист и она имеет право решать, принимать ли ей участие в лечении граждан или следовать указаниям врачей.

"За рубежом давно и успешно работает именно такая практика. Теперь же, когда дошло до фактического воплощения мечты в жизнь, медсестры готовы дать задний ход из-за своей чрезмерной загруженности",– сказал она.

Сопредседатель профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал отметил необходимость увеличения штата среднего медперсонала, что позволит справиться с нагрузками. По его словам, оптимальным соотношением медсестер и врачей будет один к четырем.

"У нас примерно один к двум: 600 тысяч врачей и более миллиона медперсонала. А в участковой службе, в амбулаторном звене и того меньше: один к одному", – рассказал он.

По словам Коновала, часть медсестер уже выполняют некоторые функции врачей, именно по этой причине повышение нагрузки может привести к конфликтам внутри медучреждений.

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения отметили, что они учли результаты опроса, так как они позволят дальше совершенствовать методические рекомендации.

Ранее сообщалось, что сотрудников МВД могут обязать узнавать информацию о психически больных людях у их соседей и родственников. Также, согласно изменениям Минздрава, врачи обязаны обращаться в полицию для предупреждения совершения противоправных действий со стороны пациентов.



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