Кремль переадресовал в Минздрав вопрос о сокращении медперсонала в больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться в Минздрав после вопроса о сокращении медперсонала в ряде больниц Москвы.

"Вам нужно позвонить в министерство здравоохранения. Вы оперируете конкретными номерами больниц и поликлиник, это не вопрос администрации президента", – заявил представитель Кремля.

Журналисты рассказали, что в Москве сократили ряд специализированных коек для людей с тяжелыми заболеваниями и возрастных пациентов. Такой процесс якобы был связан с переводом медперсонала из городских больниц № 50, 24, 15 в новые столичные поликлиники.

По информации пресс-службы мэра Москвы, с 2011 года в столице построили 131 здание городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 64 поликлиники. Планируется также построить еще 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает.

За период с 2020 по 2023 год в Москве реконструировали 75 зданий поликлиник общей площадью свыше 260 тысяч квадратных метров. До конца 2023 года планируется завершить строительно-монтажные работы в 126 зданиях.

Ранее в Москве впервые представили рейтинг детских городских поликлиник. Он строился на ряде показателей, в том числе учитывал следование профессиональным стандартам и уважительное отношение к пациентам.

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