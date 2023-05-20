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10:18

Мэр Москвы

Более 500 исследований лекарств прошло в Москве с 2020 года – Собянин

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 2020 года в Москве прошло более 500 исследований лекарственных препаратов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, напомнив, что 20 мая отмечается международный День клинических исследований.

Как он подчеркнул, в условиях импортозамещения это крайне важная цифра. По его словам, для ученых в городе работает целая экосистема. В частности, фармкомпании могут выбирать центры для своих исследований из 90 больниц и поликлиник.

Мэр сообщил, что безопасность клинических исследований обеспечивает единый цифровой контур московского здравоохранения. Для специалистов клинических исследований в городе разработана система обучения и повышения квалификации.

"Москва – флагман этих научных изысканий в России уже больше 20 лет. Поздравляю все исследовательские команды с профессиональным праздником", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что производители лекарств, которые имеют статус промышленного комплекса, могут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям.

До этого Ефимов рассказал, что столичное фармацевтическое предприятие "Фирн М" планирует расширить свои производственные площади примерно в 1,5 раза.

Собянин сообщил о готовности Москвы преодолеть санкции в фармацевтической отрасли

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