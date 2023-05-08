Собянин рассказал о единственном в РФ производстве обезболивающих центрального действия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московский эндокринный завод" является крупнейшим фармпредприятием столицы и единственным в стране, где делают обезболивающее центрального действия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



По его словам, предприятие имеет 4 производственные площадки, лаборатории, научные и фармацевтические разработки.



"Ежегодно завод выпускает до 500 миллионов препаратов. Помимо анальгетиков предприятие производит самые разные лекарства, применяемые в офтальмологии, кардиологии, гинекологии и другой медпрактике", – подчеркнул мэр.

Градоначальник отметил, что завод способен обеспечивать граждан и медицинские учреждения отечественной продукцией. Его товары получают аптеки и больницы не только России, но и других 15 стран.



Собянин напомнил, что в 2021 году столица заключила с предприятием офсетный контракт.



"Первые поставки препаратов в столичные медучреждения начались в апреле 2023 года. За месяц компания отгрузила больше 300 тысяч упаковок лекарств", – резюмировал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве состоится конкурс на заключение первого в России межрегионального офсетного контракта. Он подразумевает закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не менее 100 миллионов рублей.

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