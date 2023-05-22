Два клинических исследования в области гематологии проведут в Москве – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва проведет на базе столичных медучреждений два клинических исследования в области гематологии, чтобы заместить зарубежный препарат. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Правительство Москвы выделило 6 миллионов рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры. <...> Препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания", – рассказала Ракова.

Отмечается, что исследования будут проводиться совместно с компанией "Генериум". На одно из них потратят 3,7 миллиона рублей, а на другое – 2,3 миллиона рублей. Препарат проверят на базе ведущих медучреждений города, а именно в МКНЦ имени Логинова и ГКБ имени Боткина, где помогают пациентам с гематологическими заболеваниями.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2020 года в Москве прошло более 500 исследований лекарственных препаратов. Для этого в городе, по словам мэра, работает целая экосистема, компания могут выбирать для исследований 90 больниц и поликлиник города.

