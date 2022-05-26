Нейросети помогут московским врачам определять признаки семи заболеваний на одном снимке

Нейросети помогут московским врачам определять признаки семи заболеваний на одном медицинском снимке. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пока технологию только тестируют. Врачи выясняют, хорошо ли работают новинки и сами выбирают, какими именно пользоваться. Сейчас уже два комплексных сервиса проходят апробацию. И это полностью отечественные разработки.

Благодаря им врачам больше не придется определять каждую патологию отдельно. Новшество значительно упростит и ускорит диагностику. После окончания тестирования сервис смогут использовать рентгенологи всех медучреждений-участников эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.