Нейросети помогут московским врачам определять признаки семи заболеваний на одном снимке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Врачи-радиологи в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в московское здравоохранение приступили к тестированию нейросетей, которые могут распознать на одном медицинском изображении лучевого исследования признаки семи разных патологий. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, использование таких сервисов поможет повысить качество исследований и позволит быстрее выявлять отклонения.
"Московские рентгенологи уже два года пользуются сервисами на базе технологий искусственного интеллекта. За это время повысилась точность и скорость их работы, а количество направлений исследований уже достигло девяти. В рамках нашего эксперимента мы приступаем к внедрению еще одной инновации – комплексных сервисов искусственного интеллекта", – рассказала она.
Ракова пояснила, что они будут анализировать один КТ-снимок органов грудной клетки сразу на семь патологий. Медикам больше не нужно будет использовать отдельные сервисы, чтобы определить каждую патологию. Сервис упростит и ускорит диагностику, а также позволит врачам эффективнее выявлять скрытые признаки заболеваний.
"Чтобы внедрить новые инструменты, мы отбираем наиболее подходящие, их тестируют врачи – хорошо ли работают новинки, отвечают ли параметрам, удобны ли в использовании. Мы запускаем все сервисы, которые подошли, а медики смогут сами выбрать, какими именно пользоваться. Сейчас уже два комплексных сервиса проходят апробацию. Подчеркну, что это полностью отечественные разработки", – добавила заммэра.
Комплексные сервисы помогут врачам по компьютерной томографии органов грудной клетки в процессе одного исследования выявлять признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии и гидроторакса.
К примеру, если пациента с подозрением на вирусную пневмонию отправляют на КТ, нейросети в рамках этого же исследования помогут специалисту обратить внимание на возможные признаки других заболеваний.
До того, как искусственный интеллект допускают к анализу снимков лучевых исследований пациентов городских медучреждений, ученые, инженеры и врачи-эксперты тестируют сервисы. Проверяется набор заявленных функций, диагностическая точность и скорость обработки одного исследования.
Ранее сообщалось, что компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке еще двух направлений исследований: инструменты научились распознавать на КТ признаки инсульта и расширения легочного ствола, что необходимо для диагностики легочной гипертензии.
Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что в будущем технология искусственного интеллекта будет применяться в 29 направлениях исследований. За последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.
Помимо искусственного интеллекта, столичные медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.
Врачи Москвы начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта
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