Минтранс Подмосковья усилил проверки нелегальных таксистов

В столичном регионе усилили борьбу с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

При этом проверок для легальных такси стало меньше. Пристальное внимание сейчас к тем, кто точно не может обеспечить безопасность – возит пассажиров без разрешения, не проходит медосмотр и техосмотр.

В этом году специалисты уже проверили свыше десяти тысяч машин и пресекли более трех тысяч административных нарушений. Сообщается, что проверить легальность такси можно по QR-коду в салоне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.