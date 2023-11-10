Первую в мире пересадку целого глаза провели в США

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Хирурги из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке провели первую в мире пересадку человеку целого глаза. Об этом сообщает Reuters.

До этого времени врачи могли пересаживать только роговицу.

"Сам факт того, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед", – заявил возглавлявший команду врачей доктор Эдуардо Родригес.

Пациентом стал 46-летний военный ветеран из Арканзаса Аарон Джеймс, получивший травму от электрического тока на работе. Из-за происшествия у него оказалась повреждена левая сторона лица, включая глаз, нос и рот.

Более 140 хирургов, медсестер и медработников проводили операцию около 21 часа. Операция прошла 27 мая, с тех пор пересаженный глаз продемонстрировал "замечательные признаки здоровья", однако все еще неизвестно, сможет ли Джеймс им видеть.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что медики столичной Боткинской больницы впервые провели трансплантацию сердца и смогли спасти жизнь человека. Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время – 190 минут.



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