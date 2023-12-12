Вентиляционные шахты обновили в Московском метрополитене

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты обновили все вентиляционные шахты в Московском метрополитене, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мероприятия по модернизации стартовали еще в 2004 году. За этот период заменили оборудование в более чем 370 шахтах.

"Благодаря модернизации вентиляционной системы и самому современному оборудованию российского производства воздухообмен в метрополитене увеличился до 30% и поездки пассажиров стали еще комфортнее", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

В материале добавили, что в результате модернизации вентиляционной инфраструктуры воздух в метро стал чище. Обновленное оборудование надежнее и экономичнее, оно обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками. В летний период вентшахты помогают снизить температуру на станциях на один-три градуса. А зимой они сохраняют тепло.

Специалисты регулярно занимаются обслуживанием вентиляционных шахт. Так, они промывают каналы, меняют фильтры, проверяют и очищают оборудование.

Ранее стало известно, что в вестибюле строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро появится панно с изображением военачальника Ивана Тюленева. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это седьмая по счету станция на будущей ветке, она готова уже на 68%.

Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"