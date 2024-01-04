Более 210 млн поездок совершили москвичи на коммерческих автобусах за 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 210 миллиона поездок совершили жители и гости столицы на автобусах частных перевозчиков за прошедший год. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такое количество поездок превысило на 6% показатели 2022 года. Также он отметил, что число аварий с участием коммерческих перевозчиков уменьшилось на 17%.

Кроме того, Ликсутов напомнил, что в 2016 году по указу Сергея Собянина частные перевозки были переориентированы на работу по госконтрактам. Таким образом, как он утверждает, удалось устранить деятельность нелегальных маршруток, а также обеспечить комфорт и безопасность в новом коммерческом транспорте.

"Сегодня в столице по госконтрактам работают 4 компании – они обслуживают 180 маршрутов. Пассажиры могут воспользоваться услугами в соответствии с высоким стандартом качества Московского транспорта", – подчеркнул заммэра.

При этом Ликсутов уточнил, что в прошлом году были подписаны новые госконтракты с частниками, благодаря которым на маршруты выехали 77 новых автобусов.

Ранее Ликсутов сообщал, что число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось в Москве на 17% в 2023 году. Снижения уровня аварий с участием коммерческих автобусов удалось добиться путем постоянного обучения водителей на курсах повышения квалификации, отметил он.



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