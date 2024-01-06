Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 11:30

Город

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут сделать елочное украшение 6 января

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" смогут сделать елочное украшение 6 января

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Москвичам рассказали о событиях фестиваля "Путешествие в Рождество"

На фестивале "Путешествие в Рождество" посетители могут посмотреть ледовое представление или самостоятельно встать на коньки. Например, 6 января гости мероприятия могут смастерить елочное украшение или принять участие в традиционном купеческом чаепитии.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" пройдут рождественские чтения, а в "Коломенском" представят особую музыкальную программу. Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 8 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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