Первый в ТиНАО спортхаб откроют в 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Спортивную зону площадью 4,7 тысячи квадратных метров создадут в деревне Саларьево в ТиНАО в рамках благоустройства жилого квартала. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в ТиНАО: заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Объект возведут за счет средств инвестора. В него войдут волейбольная площадка, площадка для воркаута с турниками, брусьями и перекладинами, а также зона с тренажерами.

В свою очередь, руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что созданию инфраструктуры для занятий спортом в ТиНАО в последние годы уделяется большое внимание.

С 2012 года число человек ТиНАО, занимающихся спортом, выросло в четыре раза. Время тренировкам сейчас уделяют порядка 40% жителей.

Ранее стало известно, что в ТиНАО появится крупнейший в России аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс. На территории аквакурорта разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами. Его общая площадь составит 125,5 тысячи квадратных метров.



Первый спортивный хаб откроют в ТиНАО в 2024 году