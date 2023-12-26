Город передал в аренду частным организациям 6 спортивных объектов в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва в этом году передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, среди них – манеж, теннисный корт и спортивные комплексы. Об этом рассказала руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам руководителям ведомства, пять объектов передали по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, с 2023 года ее реализуют департамент спорта и департамент экономической политики и развития столицы.

Багреева добавила, что объекты продолжают работу под управлением новых арендаторов. Согласно условиям программы, операторы в течение 25 лет должны использовать их по назначению, но могут самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

На сайте уточнили, что город передал спортивный зал общей площадью 840 квадратных метров (улица Новочеремушкинская, дом 34, корпус 2), теннисный корт общей площадью более тысячи квадратных метров (улица Паустовского, дом 4а), а также спортивные комплексы по адресам улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 2 (общая площадь – более 2,2 тысячи квадратных метров), улица Касаткина, дом 19 (общая площадь – свыше 1,4 тысячи квадратных метров), улица Матвеевская, дом 36 (общая площадь – 158 квадратных метров).

Отмечается, что программу передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуют в соответствии с постановлением правительства Москвы.

Также манеж по адресу Олонецкий проезд, дом 5, передали в долгосрочную аренду на 15 лет частному лицу вне этой программы. Площадь объекта – более 2,1 тысячи "квадратов". Инвестор проведет его модернизацию и переоборудует в крытое ледовое поле.

Кроме того, Москва приняла в собственность 139 тысяч квадратных метров бесхозных объектов с начала 2023 года. Теперь эти объекты можно будет ремонтировать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд, а инженерная инфраструктура будет обслуживаться надлежащим образом.

До этого стало известно, что инвесторы возведут в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года город заключил более 60 соглашений в рамках данного проекта.

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