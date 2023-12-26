Город принял в собственность более 300 бесхозяйных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва приняла в собственность 139 тысяч квадратных метров бесхозных объектов с начала 2023 года. Об этом заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Из них 144 – это здания, еще 167 – объекты инженерной инфраструктуры. Благодаря проделанной работе сооружения, которые были заброшены и разрушались, вовлекут в хозяйственный оборот", – рассказал Гаман.

По его словам, теперь эти объекты можно будет ремонтировать, сдавать в аренду и использовать для городских нужд, а инженерная инфраструктура будет обслуживаться надлежащим образом.

Отмечается, что объекты считаются бесхозным имуществом, если у них нет владельца, он неизвестен, или отказался от своих прав. Такие объекты выявляются городом и оформляются в собственность, так как без ухода они могут представлять опасность для жизни и здоровья москвичей.

Среди объектов инфраструктуры, принятой в собственность Москвой – линии электропередач, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения, связи и другие. Они будут переданы эксплуатирующим организациям после того, как город оформит на них имущественные права.

Всего за 2023 год были поданы 368 исковых заявлений в суд о признании прав собственности города Москвы на бесхозяйные объекты недвижимости. Их общая площадь составляет 229 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что незастроенные участки в Москве начнут развивать в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря расширению программы КРТ незастроенные участки будут быстро вовлечены в экономический оборот, так как городу не надо будет согласовывать реорганизацию с собственниками.

До этого стало известно, что инвесторы возведут в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда.